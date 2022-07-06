شكرا لقرائتكم خبر عن 133ألفا إصابة و94 وفاة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 133 ألفا و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 18 مليونا و938 ألفا و771، والوفيات إلى 168 ألفا و.698 وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 138 مليونا و 109 آلاف و284 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.