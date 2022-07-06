شكرا لقرائتكم خبر عن سيول تتوعد برد صارم على بيونج يانج حال أي استفزاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أوامره اليوم الأربعاء للجيش بالرد "بسرعة وصرامة" إذا أقدمت كوريا الشمالية على أي استفزاز وسط مخاوف من أن بيونجيانج قد تجري أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات.

وقال المكتب الرئاسي إن يون، الذي تولى منصبه في مايو أيار، ترأس أول اجتماع له مع كبار القادة العسكريين ودعا إلى التسلح بقدرات هائلة لمواجهة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وتجري كوريا الشمالية هذا العام تجارب صاروخية بوتيرة غير مسبوقة، ويُعتقد أنها تستعد لتجربتها النووية السابعة.

وبحسب المكتب الرئاسي "قال الرئيس يون إنه يجب الاستعداد بقدرات دفاعية قوية لحماية أمن البلاد والمصلحة الوطنية مع تزايد المخاوف الأمنية التي تحدق بكوريا الجنوبية وشمال شرق آسيا أكثر من أي وقت مضى".