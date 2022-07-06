وصول أسرة الطالبة المصرية نيرة أشرف لحضور جلسة النطق بالحكم علي المتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

وصلت منذ قليل أسرة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ طالبة جامعة المنصورة والتي لقت مصرعها ذبحا وطعنا على يد زميلها المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة لاتهامة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لحضور جلسة النطق بالحكم علي المتهم بعد إحالة أوراقه للمفتي.



وشهدت محكمة جنايات المنصورة انهيار أسرة نيرة طالبة جامعة المنصورة وبدا عليهم الحزن الشديد والترقب والقلق قبل لحظات من النطق بالحكم علي المتهم مطالبين بسرعة تنفيذ القصاص وإعدام المتهم على الهواء مباشرة رافضين قبول دية قدرها 5 مليون جنية للعفو عن المتهم محمد عادل قاتل نيرة نجلتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط محكمة جنايات المنصورة، لتأمين أولى جلسات محاكمة "محمد. ع" طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، فى القضية المتهم فيها بقتل زميلته الطالبة "نيرة"، عمدا مع سبق الإصرار أمام بوابة جامعة المنصورة.

وتنظر بعد قليل، محكمة الجنايات برئاسة المستشار بهاء الدين المري جلسة النطق بالحكم علي المتهم بقتل طالبة المنصورة بعد إحالة أوراقه للمفتي.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكانت النيابة العامة احالت المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة خلال 48 ساعة عقب ارتكاب الجريمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.