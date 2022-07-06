وصول المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف إلى محكمة جنايات المنصورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات المنصورة، وسط اجراءات أمنية مشددة المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة والتي لقت مصرعها ذبخا وطعنا على يد زميلها أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة وذلك لحضور جلسة النطق بالحكم علي المتهم عقب إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم.



وقد رافق المتهم محمد عادل لدى وصوله لقاعة محكمة جنايات المنصورة قوات أمنية مكثفة وتم فرض نطاق أمني موسع على المتهم، لتأمين وصوله المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق. حدد جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم علي المتهم عقب إحالة أوراق إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة وتحديد جلسة محاكمته الأحد.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن" لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فوالى التعى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده اياهم محدثا بها الالات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها".