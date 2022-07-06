تنكيس العلم الأمريكي حدادا على ضحايا هجوم شيكاغو

الشارقة - اميمة ياسر - أمر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بتنكيس الأعلام على البيت الأبيض وسائر المباني الحكومية والمواقع العسكرية والقواعد البحرية في أنحاء البلاد، حدادًا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار بمدينة "شيكاغو" حتى غروب يوم السبت الموافق 9 يوليو الجاري.

وأضاف "بايدن"، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، أنه سيتم كذلك تنكيس الأعلام على السفارات والمكاتب القنصلية وسائر المنشآت والقواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة حول العالم خلال نفس الفترة.

وكان حادث إطلاق النار قد وقع الإثنين خلال احتفال مزدحم في مدينة شيكاغو بمناسبة يوم الاستقلال 4 يوليو في بلدة "هايلاند بارك" قرب المدنية في ولاية "إلينوي" الأمريكية، والذي أسفرعن مقتل أشخاص وإصابة العشرات.

بيان الشرطة الأمريكية بشأن الهجوم

قالت الشرطة الأمريكية في بيان، أنها عثرت على بندقية استخدمها المهاجم "روبيرت كريمو" لتنفيذ الهجوم.

كما نشرت أول صورة له، مؤكدة أن 24 شخصاً آخرين أصيبوا إثر الحادث.

تفاصيل الهجوم وفقا لروايات الشهود

بحسب العربية ، فإن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.

كذلك تابعت أن مئات من المحتفلين- بعضهم كانت تلطخه الدماء- فرّوا من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.