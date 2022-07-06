شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية برفع كفاءة طريق بنها القناطر بخطة حياة كريمة لمركز طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للحكومة قبل رفع دور الانعقاد الثاني، تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوى أحمد العفيفي حول "إنشاء طريق موازي لطريق رشاح أجهور الكبرى الرابط بين طريق مصر إسكندرية الزراعى وخط 12 الرابط بين بنها القناطر القاهرة"، ويمثل أهمية لموازتهه الطريق السريع وللحد من الحوادث.

وذكر التقرير أن الحكومة أكدت أنه يوجد طريق مرصوف على جانبي المصرف بعرض خمسة أمتار، كما أنه توجـد دراسـة لتوسـعـة الـطريـق القـائم وجعلـه مـزدوج وذلـك بعمـل حـوائط سـانده للمصـرف مـن الجانب الأيمـن والإستفاده مـن الميـل فـي حـدود 2 م والـطـريـق الآخـر يـكـون بـعـرض 7م بالإضـافه إلى واحـد مـتـر ترابـي على جانبيـه على أن يرصـف جـانـب واحـد فقـط مـع إسـتغلال الجانب الآخـر فـي نـواتج التطهير الخاصه بالمصرف، كما أنه تـم إدراج إعـادة رصـف الـطـريـق وتوسعته وعمـل الحـوائط السانده في الخطـة الماليـة 2022 -2023 مـن خـلال مبـادرة حيـاه كـريـمـه بتكلـفـة تتعــدى 80 مليـون جنيه.

وشدد أن المحافـظـة لـيـس لـديهـا مـانـع مـن رصـف الطريق الترابـى بعـد نـزع الملكيـة لجعلـه طـريـقا مـوازيا للطريـق الأساسـى فـي حـال مـوافـقـة وزارة الزراعـة وإستصـلاح الأراضي بتنظيف صرف الرشاح.

وشملت توصيات اللجنة في هذا الصدد بالآتي: -

۱- درج الطريـق الـقـائم لرفـع كفاءتـه والـطـريـق الترابـي المـدرج في المقتـرح كإنشـاء جديد في خطة حياه كريمة بمركز طوخ.

۲- قـيـام محافظـة القليوبيـه بالتنسـيق مـع وزارة الموارد المائيـة والـرى لأخـذ الموافقه بإنشاء الطريق الترابي.

رفـع المقترح لرئاسـة مجلـس الـوزراء لتكليـف الجهات المعنيـة بـمـا تـراه مناسبا نحو هذا الشأن.