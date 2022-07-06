واشنطن تستبعد اجتماع بلينكن ولافروف في قمة العشرين

واشنطن: استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء، عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي هذا الأسبوع.

وأضاف برايس في إفادة صحافية دورية أنه يتوقع أن يعلن أعضاء مجموعة العشرين اعتراضهم على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال: "بالتأكيد لا أتوقع أي لقاء بين وزير الخارجية بلينكن، ووزير الخارجية لافروف".