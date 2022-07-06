05 يوليو , 2022
موسكو: أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن وزارة الدفاع الروسية لديها خطط لضمان أمن البلاد.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصريج جاء تعليقاً على انطلاق عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.
وقال بيسكوف للصحافيين رداً على سؤال عما إذا كان الكرملين يدرس خيار وضع قاعدة للناتو على الحدود مع روسيا وكيف يمكن لموسكو الرد في هذا الصدد "مثل هذه الخيارات لا يتم وضعها في الكرملين، ولكن في وزارة الدفاع. لقد قلنا عدة مرات أن هناك خططا ذات صلة هناك، والعمل جار لضمان أمننا".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قيم بالفعل دخول فنلندا والسويد إلى الناتو.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو رداً على انضمام السويد وفنلندا للناتو: لدينا خطط لضمان أمننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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