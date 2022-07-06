فرنسا: 200 ألف إصابة جديدة في الموجة السابعة من كورونا

05 يوليو , 2022
باريس: أعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون في الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا "ستتخطى 200 ألف".
وقال الوزير في مستهل مناقشة قانون حول الأمن الصحي، إن الموجة السابعة من الوباء "تشهد في الأيام الماضية تزايداً" وسجلنا ما معدله نحو 120 ألف إصابة في اليوم في الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتخطى الحصيلة اليومية 200 ألف إصابة هذا المساء".
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