الرافدين يعلن عن قروض بقيمة 50 مليون دينار – عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدة تسديد قرض 50 مليونا يصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة".

وأشار البيان ان "منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية"، داعيا "زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض".

