انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن عن قروض بقيمة 50 مليون دينار – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين تصل الى 50 مليون دينار.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدة تسديد قرض 50 مليونا يصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة".
وأشار البيان ان "منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية"، داعيا "زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض".
وأشار البيان ان "منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية"، داعيا "زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض".