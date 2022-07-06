المغرب يجدد التمسك بوحدته الترابية لحل قضية الصحراء الغربية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أكد المغرب للمبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الثلاثاء، تمسكه باستئناف المفاوضات لحل سياسي للنزاع، في إطار "وحدته الترابية"، وفق ما أعلنت الخارجية المغربية في بيان.



وأفاد البيان، أن وزير الخارجية ناصر بوريطة أكد في مباحثات مع دي ميستورا بالرباط "ثوابت موقف المغرب من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة".

وجدد الوفد المغربي، الذي ضم أيضاً سفير الرباط في الأمم المتحدة عمر هلال "التشبث بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة"، التي يفترض أن تجمعه بجبهة بوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

في نيويورك، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك اللقاء بين ستافان دي ميستورا وناصر بوريطة بـ"مفيد".

وكان جدول أعمال زيارة دي ميستورا إلى المغرب يتضمن زيارة المنطقة المتنازع عليها، لكنه اضطر للتخلي عن ذلك. ولم يصدر أي توضيح للسبب، لكن مصادر مقربة من الملف قالت إن السلطات المغربية سبق أن أعربت عن تحفظاتها على زيارته المنطقة في زيارة سابقة في يناير(كانون الثاني) الماضي.