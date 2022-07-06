المغرب يشغل محطتي كهرباء بغاز.. من إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المغرب الثلاثاء، إعادة تشغيل محطتي كهرباء بفضل تدفق عكسي للغاز الطبيعي المورد من إسبانيا عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، وذلك بعد سبعة أشهر من وقف الجزائر ضخ غازها عبره إلى البلدين.



وقال المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للهيدروكاربورات في بيان مشترك إن المملكة "أعادت تشغيل" محطتي تهدارت، وعين بني مطهر اللتين كانتا تعتمدان على الغاز الجزائري لتوليد الكهرباء".

وأوضاف البيان أن المحطتين تزودان "بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب غاز المغرب العربي-أوروبا، بالربط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا وفق تدفق عكسي".

ولم يحدد البيان مصدر الغاز المستورد عبر الموانئ الإسبانية.

وهددت الجزائر في أبريل (نيسان) بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا، إذا نقلت مدريد الغاز الجزائري "إلى وجهة ثالثة"، في إشارة ضمنية إلى المغرب، بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب منذ أغسطس (آب) 2021.

ويتزامن تعاون إسبانيا والمغرب في نقل الغاز عبر تدفق عكسي لأنابيب المغرب العربي-أوروبا، مع استمرار التوتر بين الرباط والجزائر، وسوء العلاقات بين الأخيرة ومدريد، منذ تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية لصالح المغرب في مارس (آذار).