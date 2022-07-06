واشنطن تؤكد أن إيران غير جادة ولا محادثات في الأفق معها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء، إن إيران قدمت مراراً في الأسابيع والأشهر الماضية مطالب خارج إطار الاتفاق النووي في 2015، مضيفاً أن المطالب الجديدة تشير إلى غياب جدية طهران.



وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لكسر الجمود في إنقاذ الاتفاق النووي، دون التقدم المأمول.

وقال برايس إنه لا توجد جولة أخرى من المحادثات مع إيران في الوقت الحالي.