واشنطن تؤكد أن بلينكن سيلتقي نظيره الصيني في مجموعة العشرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الاجتماع مع وانغ هو واحد من عدة اجتماعات ثنائية على جدول أعمال بلينكن خلال القمة رفيعة المستوى التي ستعقد في الجزيرة الإندونيسية يومي الخميس والجمعة".

وأوضحت الوزارة أن أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين ستكونان من بين الموضوعات التي ستجرى مناقشتها في بالي، إلى جانب "التهديد" الذي تشكله حرب روسيا المستمرة في أوكرانيا، مضيفة أن بلينكن سيعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الدوليين لمواجهة التحديات العالمية.

وتضغط الحكومة الأمريكية دون جدوى على بكين لاتخاذ موقف ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير(شباط).

ومن المقرر أيضاً أن يحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع مجموعة العشرين في بالي، وفقاً للسفارة الروسية في جاكرتا.

لكن ليس مقرراً عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن لأن "الوقت ليس مناسباً"، بحسب وزارة الخارجية.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يتألف من أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

وتتولى إندونيسيا حالياً رئاسة مجموعة العشرين ومن المقرر أن تستضيف قمة رؤساء حكومات مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر(تشرين الثاني).