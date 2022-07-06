تعيين ناظم الزهاوي وزيرا للمالية في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا للمالية، اليوم الثلاثاء، خلفا لريشي سوناك الذي استقال في وقت سابق احتجاجا على قيادة جونسون.



وكان الزهاوي وزيرا للتعليم سابقا.

وحلت ميشيل دونيلان محل الزهاوي وزيرة للتعليم.

حسب موقع "بي بي سي"، ولد الزهاوي في العراق، في 2 يونيو/حزيران 1967، وانتقل إلى المملكة المتحدة مع أسرته عندما كان في التاسعة، وتلقى تعليمه في "كينغز كولدج" في ويمبلدون، وتعليمه الجامعي في "يونيفرسيتي كولدج" التابعة لجامعة لندن، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

شارك الزهاوي في تأسيس وكالة أبحاث السوق عبر الإنترنت "YouGov"، وكان رئيسها التنفيذي حتى تم اختياره مرشحاً محافظاً في البرلمان.

وفي عام 2010 تم انتخابه لأول مرة نائبًا عن حزب المحافظين عن ستراتفورد أون آفون. وفي عام 2011، شارك في تأليف كتاب مع زميله النائب مات هانكوك، وزير الصحة الحالي، حول السلوك البشري في الانهيار المصرفي بعنوان "سادة لا شيء".

في عام 2018، أصبح وزيرا للتعليم في حكومة تيريزا ماي، وفي حكومة بوريس جونسون، تم تعيينه وزيراً للأعمال، لكنه تخلى مؤقتًا عن معظم مسؤولياته في تلك الوزارة، وعمل وزيرًا مشتركًا بين وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وفي يوليو/تموز 2022، تم اختياره ليكون وزيرا للمالية في بريطانيا خلفا لريشي سوناك الذي استقال في وقت سابق احتجاجا على قيادة جونسون.