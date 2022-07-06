شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في كوريا الجنوبية ترتفع وسط انتشار سريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء ، حيث ينتشر الفيروس بوتيرة أسرع وسط تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.

وأضافت البلاد 19 ألفا و371 حالة إصابة ، بما في ذلك 224 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 18 مليونا و433 ألفا و359 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد 7 وفيات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و.583

وزاد عدد الحالات الحرجة بمقدار سبع حالات إلى .61