اخبار العالم

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية ترتفع وسط انتشار سريع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في كوريا الجنوبية ترتفع وسط انتشار سريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء ، حيث ينتشر الفيروس بوتيرة أسرع وسط تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.

وأضافت البلاد 19 ألفا و371 حالة إصابة ، بما في ذلك 224 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 18 مليونا و433 ألفا و359 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد 7 وفيات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و.583

وزاد عدد الحالات الحرجة بمقدار سبع حالات إلى .61

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا