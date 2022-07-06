شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 427 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 141 إصابة مصحوبة بأعراض و286 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 418 إصابة جديدة منها 112 إصابة مصحوبة بأعراض و306 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 226176 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين سجلت خمس حالات إصابة محلية جديدة ارتفاعا من ثلاث في اليوم السابق، في حين سجلت مدينة شنغهاي تسع حالات مصحوبة بأعراض مقارنة مع ثلاث في اليوم السابق، كما سجلت 15 حالة إصابة محلية بلا أعراض مقابل خمس في اليوم السابق.