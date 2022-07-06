شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 13 ألفا و86 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة الهندية 13 ألفا و86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و531 ألفا و650

حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما أوردت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية امس الثلاثاء - أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و242 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 114 ألفا و475 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و891 ألفا و933 شخصا، وذلك بعدما تعافى 12 ألفا و456 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.