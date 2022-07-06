شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الناتو يوقعون بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتخذت السويد وفنلندا خطوة مهمة نحو الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الثلاثاء، بعدما وقعت الدول الأعضاء الـ30 على بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة الدولتين للانضمام للحلف.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج خلال مراسم التوقيع «هذه لحظة تاريخية. بالنسبة لفنلندا والسويد والناتو، وبالنسبة لأمننا المشترك».

وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو «عضوية فنلندا والسويد لن تساهم فقط في أمننا، ولكن للأمن الجماعي للحلف».

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي «نحن ممتنون للغاية لهذا الدعم القوي الذي حصل عليه انضمامنا للحلف».

وتتيح بروتوكولات الانضمام للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج دعوة السويد وفنلندا رسميا للانضمام للحلف.

وما زال يتعين أن تصدق كل دولة عضو بالناتو على دعوة الانضمام بموافقة تشريعية على بروتوكولات الانضمام، وهي عملية من مهام برلمانات الدول، ومن المتوقع أن تستغرق ستة إلى ثمانية أشهر.

وخلال هذه الفترة المؤقتة، هناك مخاوف من تعرض السويد وفنلندا لعدوان روسي. وقد تعهدت الولايات المتحدة وبولندا ودول أخرى بتقديم الدعم لهما في حال التعرض لهجوم، في حين وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقيات أمنية مع الدولتين.

ومن الآن فصاعدا، يمكن للسويد وفنلندا حضور جميع اجتماعات سفراء الدول الأعضاء بالحلف.

وتسمح البروتوكولات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بدعوة السويد وفنلندا رسميا للانضمام إلى الحلف، لكن عملية التصديق قد تشهد استمرار كلا البلدين في الانتظار.

ويجب على أعضاء الحلف تمرير بروتوكولات الدعوة، وهي عملية تشمل عادة البرلمانات الوطنية. ومن المقدر أن يستمر هذا من ستة إلى ثمانية أشهر أخرى قبل أن تتمكن السويد وفنلندا من الانضمام.

وكان من الممكن توقيع بروتوكولات الدعوة في وقت أقرب من هذا، لكن تركيا وافقت فقط على التخلي عن معارضتها لطلب عضوية الدولتين في اتفاق اللحظة الأخيرة قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد الأسبوع الماضي.