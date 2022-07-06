شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعتزم إنفاق مليار دولار إضافية على الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريجيز، أن الحكومة سوف تخصص مليار يورو أخرى (1.03 مليار دولار) للجيش العام الجاري في إطار تعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.وقالت إن هذه الإضافة تتماشى والتزام إسبانيا بزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي على مدار العقد الحالي. وذكر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي خلال قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في مدريد أن إسبانيا سوف تضاعف تقريبا الإنفاق الدفاعي بحلول 2029 في استجابة البلاد للغزو الروسي لأوكرانيا.ويبلغ حجم الإنفاق العسكري الإسباني حاليا 1.02% من إجمالي الناتج المحلي، وهي الأدنى بين أعضاء حلف الناتو باستثناء لوكسمبورج.وعارض حزب بوديموس اليساري المتشدد وهو الشريك الحاكم لسانشيز، خطط رئيس الوزراء علانية بتعزيز الإنفاق العسكري وكذلك قرار حكومته للسماح للبحرية الأمريكية بنشر مدمرتين إضافيتين في قاعدة بجنوب إسبانيا.