إيطاليا.. العثور على 8 متسلقين كانوا مفقودين بعد انهيار جليدي

روما: ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء أنه تم تحديد موقع ثمانية أشخاص فقدوا بعد انهيار جزء من جبل جليدي أدى لسقوط قتلى.

ولقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في الانهيار الجليدي الذي وقع يوم الأحد على جبل مارمولادا الذي يتجاوز ارتفاعه 3300 متر ويعد أعلى قمة في جبال دولوميت، وهي إحدى سلاسل جبال الألب الإيطالية الشرقية التي تمتد عبر منطقتي ترينتو وفينيتو.

وكانت هناك مخاوف من ارتفاع كبير في عدد القتلى مع وجود 13 آخرين في عداد المفقودين حتى صباح اليوم الثلاثاء، لكن هذا الرقم انخفض خلال اليوم إلى خمسة مفقودين.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أنه تم تحديد مكان سبعة أشخاص مدرجين في قائمة المفقودين. أما المفقود الثامن، وهو إيطالي، فقد كان يعالج من إصاباته في مستشفى ببلدة تريفيزو بالقرب من البندقية منذ وقوع الحادث يوم الأحد.

وتسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة في انكماش جبل مارمولادا الجليدي خلال العقود الأخيرة، مثل العديد من جبال الجليد الأخرى حول العالم.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن الكارثة مرتبطة بعوامل بيئية.

وأضاف أثناء زيارة للقاء فرق الإنقاذ “إيطاليا تبكي هؤلاء الضحايا.

“لكن على الحكومة التفكير فيما حدث واتخاذ خطوات للتأكد من عدم احتمال تكراره مجددا أو حتى تفاديه”.

وقال ماوريتسيو فوجاتي رئيس منطقة ترينتو إن سبعة لقوا حتفهم وإن اثنين من المصابين، وعددهم ثمانية، في حالة خطيرة.

ومن بين المفقودين ثلاثة أشخاص من جمهورية التشيك. وقالت السلطات المحلية إنه تم الآن تعقب سائح نمساوي كان قد تم الإبلاغ عن فقده في وقت سابق.

وقال البابا فرنسيس إنه يصلي من أجل الضحايا وذويهم.