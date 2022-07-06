عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لعدم جديتها.. أمريكا تستبعد عقد مباحثات نووية مع إيران حاليا

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس من المقرر حاليا عقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء إن إيران قدمت مرارا في الأسابيع والشهور الأخيرة مطالب خارج إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفا أن المطالب الجديدة تشير إلى غياب الجدية من جانب طهران.

وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي تهدف إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول.

وأكد برايس أنه لا توجد جولة أخرى من المحادثات المزمعة مع إيران في الوقت الحالي.