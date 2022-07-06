عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل جولة بايدن في الشرق الأوسط.. تدريب جوي مصري أمريكي مشترك

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

قبل قمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط بمشاركة مصرية، اختتمت في القاهرة فعاليات تدريب جوي مصري أمريكي مشترك.



ويأتي التدريب العسكري في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة، بحسب ما أفاد، الثلاثاء، المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ، عبر صفحته على فيسبوك.

ونفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريباً جوياً مشتركا بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية .

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات تخللها التدريب على التزود بالوقود فى الجو نهاراً وليلاً.

وأشاد المتحدث العسكري بما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية المصرية من مستوى احترافي عال يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم .

وأضاف أن التدريبات المشتركة الأخيرة بين البلدين تعكس تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.‏

وفي شهر نوفمبر الماضي نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية، تدريباً بحرياً بالبحر الأحمر، لتعزيز إجراءات أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وشاركت في التدريب البحري العابر لنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، الفرقاطة المصرية "إسكندرية" والسفينة البرمائية الأمريكية الشهيرة "USS Portland".

ومنتصف الشهر الجاري يزور الرئيس الأمريكي الشرق الأوسط في جولة من 3 محطات يختتمها في السعودية حيث يعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة مصر والأردن والعراق.