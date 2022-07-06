شكرا لقرائتكم خبر عن من تليجرام لتويتر.. أوكرانيا تريد الانضمام لمنظمة دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إن بلاده قدمت طلبا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح شميهال، عبر حسابه على تليجرام، أن عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي إحدى ركائز إعادة البناء الناجحة والتنمية لأوكرانيا.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبر حسابه على تويتر، إن الطلب "ستتم دراسته الآن من مجلس المنظمة بالطريقة المعتادة".

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، الدول الملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.