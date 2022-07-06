البيت الأبيض يتوقع قتالاً طويل الأمد في دونباس

وأضافت: "المعركة في دونباس قد تطول، وسنرى خسائر وإنجازات الجانبين. هذا لا يعني أن روسيا ستحقق أهدافها وأوكرانيا ستتوقف عن القتال.. سندعم أوكرانيا، لقد أعطيناهم أكبر قدر من الدعم في المجالات الأمنية ولن نتوقف".وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن الغرب يراهن على استمرار القتال في أوكرانيا، وبقيادة الولايات المتحدة، لا يتم السماح للأوكرانيين بالتفكير والتحدث عن السلام.

وأشار إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.