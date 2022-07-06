عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينهم رجل الغزوات.. الأمن العراقي يطيح بـ6 دواعش

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اعتقال 6 إرهابيين بينهم "قيادي خطير" خلال سلسلة عمليات في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد.



وقال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيى رسول -في بيان، إن القوات العراقية نفذت عمليات نوعية ضد فلول الإرهاب وعصابات داعش الإرهابية.

وأضاف رسول، أن العمليات بدأت في العاصمة بغداد التي نفذت بها عملية استخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المعروف بـ"أبوعلي بغداد" والذي شارك في تنفيذ عدد من الجرائم البشعة ضد العراقيين والقوات الأمنية.

وأضاف: "كما تم اعتقال 4 إرهابيين في محافظات الأنبار، كركوك، صلاح الدين، والإطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش داخل السُليمانية حيثُ نُفذت العملية بالتنسيق مع القوات الأمنية بالمحافظة".

وفي وقت لاحق، تمكنت القوات الأمنية وبعد نصب كمين محكم من اعتقال إرهابي كان قد قام بتنفيذ عدة هجمات ضمن ما يعرف حينها بـ"الغزوات".

وأشارت خلية الإعلام الأمني: "خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة السابعة والتي أكدت توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء راوه بالأنبار، تم على ضوئها نصب كمين محكم له واعتقاله".

كما أشارت إلى أن الإرهابي المذكور قاتل ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية خلال 2014 و2015 و2016 وشارك بتنفيذ عدة هجمات إرهابية لما كانت تسمى "الغزوات".

وتلاحق القوات العراقية عناصر تنظيم داعش عبر سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة يتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية التي تتخندق بها الخلايا الإرهابية.