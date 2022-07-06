عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 3 وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح، الثلاثاء، إثر إطلاق نار خلال احتفال، في شمال غرب ولاية إنديانا الأمريكية.



وواقعة اليوم هي ثاني حادث إطلاق نار على حشود خلال 24 ساعة.

ووقع إطلاق النار في حي سكني بمدينة جاري بولاية إنديانا، في حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما قال الضباط الذين استجابوا للحادث، إنهم وجدوا ثلاثة أشخاص سقطوا.

وقال الملازم دون فيسترفيلد من شرطة المدينة، إن الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات. فيما لم تنشر السلطات أي معلومات عن خطورة إصاباتهم.

وأكد ويسترفيلد أن المحققين كانوا يحاولون تحديد ملابسات إطلاق النار، بما في ذلك ما إذا كان هناك أكثر من مطلق نار.

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ليك، إن من بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا من أوليمبيا فيلدز بولاية إلينوي، ورجلا يبلغ من العمر 26 عامًا من لافاييت بولاية إنديانا؛ ورجلا ثانيا يبلغ من العمر 25 عامًا من ميريلف.

يأتي إطلاق النار بعد أحداث عنيفة وقعت في جميع أنحاء البلاد خلال العطلة، بما في ذلك إطلاق نار جماعي في موكب في الرابع من يوليو/تموز الجاري، في إلينوي وأدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا.