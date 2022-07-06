شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعه للحفاظ على سلامة الجماهير.. تعديلات قانون الرياضة أحد انجازات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الانتهاء من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، والذي يتلافي كثير من المعوقات التي اظهرها التطبيق العملي للقانون.

وسلط تقرير انجازات مجلس الشيوخ عن الدور الثاني قد ألقي الضوء علي العبارة التي استهلت بها اللجنة البرلمانية المختصة والمشتركة من لجنة الشباب والـريـاضـة ، ومـكـتـب لـجـنـة الشـئـون الـدسـتـوريـة والـتـشـريـعية ، تـقـريـرهـا عـن مشروع القانون، تقريرها في شأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 وهي "الرياضة أسلوب حياة".

وأشار التقرير إلي أن دراسة مشروع القانون استغرقت دراسته (عشرين) اجتماعاً ، وقد جاء ليعالج القصور التشريعي والتنظيمي لبعض من مواد القانون رقم 71 لسنة 2017 ، الذي ظهر جلياً عـن طـريـق قـيـاس الأثـر الـتـشـريـعـي خـلال خـمـس سنوات مـدة عـمـل الـقـانـون الـمـشـار إليه ، ولعل أبرزها زيادة ضمانات استقلالية مـركـز الـتـسـويـة والـتـحـكـيـم الـريـاضـي الـمـصـرى.

ونوه التقرير إلي أن مشروع القانون وضع عـقـوبـات رادعـة لـكـل مـن يـخـالـف أحـكـام الـقـانـون بـغـيـة الـحـفاظ عـلـى سـلامـة الـجـمـاهـيـر والـمـنـشـآت الـريـاضـيـة ، وعـرض الـتـقـريـر عـلـى الـمـجـلـس فـنـاقـشـه عـلـى مـدار (جـلـسـتين) واسـتـقـر المجلس على تعديل (عـدة مـواد مـن مـواد مشروع القانون.