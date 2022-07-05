شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية.. كل ما تريد معرفته عن الكأس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية.

موعد مباراة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، على ملعب كينج باور، يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت مصر، في كأس الدرع الخيرية لعام 2022.

حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية:

وعين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الحكم كريج باوسون، لإدارة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ويعاونه هاري لينارد ونيك هوبتون.

بالإضافة إلى دارين إنجلت الحكم الرابع، وتيم وود الحكم المساعد الاحتياطي، وجون بروكس حكم الفيديو "الفار"، ويساعده لي بيتس.

ما هو كأس الدرع الخيرية؟

هي بطولة يقوم بالإشراف عليها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويتم تصنيفها كبطولو محلية من قِبل الفيفا، وتقام سنويًا.



وتقام البطولة بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أُقيمت لأول مرة عام 1909.

ومنذ عام1976، تقام المباراة على ملعب ويمبلي، نظرًا لأنه من أول الملاعب التي احتضنت نشأة كرة القدم حول العالم، ويتم جمع الأموال الخاصة للبطولة والتبرع بها للجمعيات والمؤسسات الخيرية للفقراء.

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‏ أكثر الأندية تتويجًا بكأس الدرع الخيرية:



مانشستر يونايتد، هو أكثر الأندية حصولًا على اللقب، حيث حققه 21 مرة، وبفارق خمسة ألقاب عن آرسنال صاحب المركز الثاني.