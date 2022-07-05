شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس ابتداء من 15 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم عن قرار مشترك اتخذه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، يقضي بفتح الحدود البرية مع تونس أمام السيارات الخاصة والمسافرين، وذلك ابتداء من 15 يوليو الجاري

وجاء في تصريح للرئيس تبون نشرته الرئاسة الجزائرية: "أخذنا قرارا معا بفتح الحدود بين البلدين أمام السيارات الخاصة، وذلك ابتداء من يوم 15 يوليو الجاري".

وكانت الجزائر قد أغلقت حدودها مع تونس منذ شهر مارس 2020، بسبب جائحة كورونا.