شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ”الخليج 365” يتسلمون 12 جائزة صحفية من نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الزميلة والكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، نائب رئيس التحرير لمؤسسة الخليج 365، جائزة صحافة المرأة من مجلس نقابة الصحفيين خلال الاحتفال بجوائز الصحافة المصرية2021 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2020، والتي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضى، بمسرح نقابة الصحفيين.

وفازت الزميلة دينا عبدالعليم، نائب رئيس التحرير، بجائزة صحافة المرأة عن موضوع "كيف حاربت المرأة المعيلة كورونا للحفاظ على أسرتها"، والذى تم نشره بجريدة الخليج 365، وذلك ضمن سلسلة المقالاتها في الفترة الماضية.

كما تسلم الزميل الكاتب الصحفى، محمد أحمد طنطاوى، رئيس قسم الأخبار باليوم السابع، جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادي، وذلك عن موضوع الاستثمار العقارى وقراءة فى دفتر الأرقام، والذى تم نشره بجريدة الخليج 365.

فيما تسلمت الكاتبة الصحفية هدى زكريا، جائزة عن موضوع: "جحيم الاتجار بالبشر.. كشف أسرار صادمة عن تهريب نيجيريات لأوروبا والشرق الأوسط"، والذى تم نشره بجريدة الخليج 365.

وسلم مجلس نقابة الصحفيين جائزة التغطية الخارجية، للزميلة الكاتبة الصحفية إيمان حنا، عن سلسلة بعنوان: "30 يوم فى ست الدنيا" أرض الألم.. لبنان، وتم نشرها بجريدة الخليج 365، العام الماضى.

وتسلم الزميل والكاتب الصحفى محمد سالمان، جائزة الصحافة الرياضية، عن موضوع: الكرة الظالمة.. حكاية لاعبين ساقطين كشف هيئة بدون اختبار، والذى تم نشره بجريدة الخليج 365، بحضور عدد كبير من الشخصيات والقيادات الصحفية.

كما تم تكريم الكاتب الصحفى محمد أسعد لفوزه بالمركز الأول بجائزة الحملة الصحفية.

وتم تكريم الكاتب الصحفى الدكتور محمد ثروت وإنجى مجدي، ونورهان فتحى، ومحمد سعودي ضم المكرمين الحاصلين على الماجستير، والدكتوراه، والكاتب الصحفي أحمد جمال الدين وأشرف أمين فى جائزة الصحافة المصرية.