شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. تعرف على مميزات مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن العديد من المشروعات الكبرى كان مشروع المثلث الذهبى الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والتى تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة، يأتى هذا المشروع ضمن الكثير من الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أنه يتميز مشروع المثلث الذهبى بقاعدته الممتدة على ساحل البحر الأحم، ويعد له مميزات سياحية تتمثل فى إقامة مدن جديدة منها سفاجا الجديدة، والقصير الجديدة وغيرهما لتكون قاعدة سكانية للأنشطة التعدينية والصناعات الزراعية والمقاصد السياحية ،وتتنوع وتتعدد الإمكانات والموارد التعدينية والصناعية والسياحية والعمرانية مما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار.