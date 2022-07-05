شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير.. كيف صمد الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية نجاحاتها العديدة والتى انطلقت خلال الـ7 سنوات الماضية، والتى كانت أبرزها المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان لهم السبب فى الصمود بمواجهة أزمات الاقتصاد العالمية فى ظل فيروس كورونا وتوابعها، ولفت التقرير أن المشروعات القومية الكبرى والتى لها دور كبير فى صمود الاقتصاد المصرى في مواجهة أى أزمات.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تمكنت من حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولى إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.