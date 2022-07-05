شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الصحفيون والإعلاميون والمواطنون موجودون بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن المشاركة بالأفكار في الحوار الوطنى يتطلب دخول موقع الحوار الوطنى، فهناك بريد الكترونى وواتس اب وهؤلاء طريقتين ونحن نقضى 90 % الآن عبر موبايلاتنا.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني ، خلال مؤتمر صحفى، أن الصحفيين والإعلاميين والمواطنين موجودين بالحوار الوطنى ضمن حرية الرأي والتعبير وخلق إعلام يليق بهذا البلد ولكل ما يتعلق بالصحفيين يخصنى أنا وليس في الحوار.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني ، خلال مؤتمر صحفى، أن المطالب الرئيسية للمجتمع المصرى، والصحفيين والإعلاميين وما يخص بحرية الرأي والتعبير موجود بالحوار، فمهمة الحوار لا يجامل فئة ولكن يطبق أحكامه وإصلاح الإعلام ضمن أشياء كثيرة، وسيكون هناك لجان رئيسية ولجان فرعية.