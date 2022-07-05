شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لا يوجد خطوط حمراء فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني على سؤال أحد الصحفيين بشأن عدم تمثيل أهالى سيناء في الحوار الوطنى قائلا، إن مصر غير مقسمة جغرافيا ولن نقسمها دينيا أو جغرافيا أو عرقيا، ولن نتحدث من هذه الزاوية أبدا لأن هذه الزاوية خطيرة ولا يجب أن ننزلق إليها وليس المهم التمثيل ولكن المهم المطالب.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أنه لا يوجد خطوط حمراء في الحوار فكل من يقتل ويحرض ليس داخل الحوار وكل من لم يعترف بالدستور لن يكون داخل الحوار.

وتابع ضياء رشوان: من داخل الحوار من حقه أن يصل لعنان السماء ولا يوجد شيء يحده أيضا ولا يوجد سقف للحوار وسيرفع لرئيس الجمهورية إذا لم يكن اتفاق على بديل واحد وسيرفع للرئيس البدائل.