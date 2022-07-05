شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لا يوجد مدى زمنى معين للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إن كل من لديه فكرة تخدم الوطن هو مدعو للمشاركة في الحوار الوطني.

وأضاف منسق عام الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أنه لا يوجد مدى زمنى معين للحوار الوطنى، ولكن لدينا رغبة شديدة أن ننتهى من القضايا الرئيسية سريعا ونعلن مخرجته للرأى العام فلابد أن يرى الرأي العام أن هذا الحوار جادى ومنجز، وما سيخرج هو تشريع أو اقتراح إجرائى.

وتابع ضياء رشوان: "نحن نتحاور معا وهذا الحوار في الأصل حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى، وهى متعددة المحاور قد تكون في الصحة أو التعليم أو الرياضة أو السياسة الخارجية فهذه الأولويات سيتخذ بها قرار سياسى وليس الحوار الوطنى قاصر على السياسة".