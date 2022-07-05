شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان عن أولى جلسات الحوار الوطنى: نحن هنا للتوافق وليس هزيمة أى طرف للآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى: "نحن هنا للتوافق وطرح الآراء وليس هزيمة أى طرف للآخر".

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى، أن الجدية واحترام الخلاف والاختلاف سادت جلسات الحوار الوطني في أول أيامه، موضحًا أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمناء كانت مذاعة على الهواء مباشرة.

وتابع ضياء رشوان: لم يحدث صدامات فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى، وكان هناك نقاشات وسادت روح المسؤولية.