الناتو يوقع بروتوكولات انضمام للسويد وفنلندا

في خطوة لزيادة عزلة روسيا الاستراتيجية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وقع، أمس، 30 من حلفاء الناتو على بروتوكولات الانضمام الخاصة بالسويد وفنلندا، وإرسال عطاءات عضوية البلدين إلى عواصم الحلف للحصول على موافقات تشريعية.

وقال رئيس الحلف، الأمين العام ينس ستولتنبرغ، «إنها حقًا لحظة تاريخية لفنلندا والسويد وحلف شمال الأطلسي».

فيما كثرت المخاوف من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء الكامل على منطقة دونباس الأوكرانية، وهي منطقة صناعية معظمها يتحدث الروسية.

تأمين الموافقة

ووافق السفراء والممثلون الدائمون الثلاثون رسميًا على القرارات التي تم اتخاذها في قمة الناتو في مدريد الأسبوع الماضي، عندما دعا قادة الدول الأعضاء فنلندا المجاورة لروسيا والشريك الإسكندنافي السويد للانضمام إلى النادي العسكري.

ومع ذلك، لا يزال تأمين الموافقة البرلمانية للأعضاء الجدد في تركيا يمثل مشكلة على الرغم من توصل السويد وفنلندا وتركيا إلى مذكرة تفاهم في قمة مدريد.

وقال، إن البرلمان التركي قد يرفض التصديق على الاتفاق. إنه تهديد قوي لأن الانضمام إلى الناتو يجب أن تتم الموافقة عليه رسميًا من قبل جميع الدول الأعضاء الثلاثين، مما يمنح كل دولة حق حظر.

ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا أعطى العملية إلحاحية إضافية، نظرا لأنها سوف تربط الدولتين في التحالف العسكري الغربي وتمنح الناتو مزيدًا من النفوذ، خصوصاً في مواجهة التهديد العسكري لموسكو.

وقال ستولتنبرغ: «سنكون أقوى وسيكون شعبنا أكثر أمانًا لأننا نواجه أكبر أزمة أمنية منذ عقود».

طلبات العضوية

ومن المقرر أن يصادق البرلمان الألماني على طلبات العضوية، الجمعة، وفقا لحزب الديمقراطيين الأحرار، وهو حزب شريك في الحكومة الائتلافية في البلاد. قد تحصل البرلمانات الأخرى على عملية الموافقة فقط بعد فترات الراحة الصيفية الطويلة.

في غضون ذلك، فإن البروتوكولات التي تمت الموافقة عليها، الثلاثاء، تجعل كلا البلدين أعمق في الناتو وبصفتهما شركاء مقربين، فقد حضرا بالفعل بعض الاجتماعات التي تضمنت قضايا أثرت عليهما على الفور.

مدينة سلوفانسك

فيما سلط الوابل الذي استهدف مدينة سلوفانسك الضوء على المخاوف من أن القوات الروسية تمركزت لتقدم أبعد في منطقة دونباس الأوكرانية، وهي منطقة صناعية معظمها تتحدث الروسية حيث يتركز جنود البلاد الأكثر خبرة.

فبعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر في السيطرة على إقليم شرقي أوكرانيا ضروري لأهدافه في زمن الحرب، تعرضت، أمس، مدينة سلوفانسك لقصف متواصل، وقال رئيس البلدية فاديم لياخ، إن سلوفيانسك تعرضت لنيران الصواريخ والمدفعية خلال الحرب، لكن القصف تصاعد في الأيام الأخيرة بعد أن استولت موسكو على آخر مدينة رئيسية في مقاطعة لوهانسك المجاورة.

40 منزلا

وحذر لياخ من أنه «من المهم إخلاء أكبر عدد ممكن من الناس»، مضيفًا أن القصف ألحق أضرارًا بـ40 منزلاً في يوم واحد.

وسحب الجيش الأوكراني، الأحد، قواته من مدينة ليسيتشانسك لمنع تطويقها. وقال وزير الدفاع الروسي وبوتين، إن الاستيلاء على المدينة بعد ذلك وضع موسكو في السيطرة على كل من لوهانسك، إحدى المقاطعتين اللتين تشكلان دونباس.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني، إن الجيش الأوكراني لا يزال يدافع عن جزء صغير من لوهانسك ويحاول كسب الوقت لإنشاء مواقع محصنة في المناطق المجاورة. استكمال الاستيلاء

والسؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان روسيا حشد القوة الكافية لاستكمال استيلائها على دونباس من خلال السيطرة على مقاطعة دونيتسك أيضًا.

وأقر بوتين، الإثنين، بأن القوات الروسية التي قاتلت في لوهانسك بحاجة إلى «أخذ قسط من الراحة وتعزيز قدراتها القتالية».

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الثلاثاء، إن الحرب في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف التي حددها بوتين. ومع ذلك، بين شويغو، إن «الأولويات الرئيسية» لموسكو في الوقت الحالي هي «الحفاظ على حياة وصحة» القوات، فضلاً عن «استبعاد تهديد أمن المدنيين».

تطورات أخرى

حث دبلوماسي أمريكي كبير حلفاء أوكرانيا على مساعدة الدولة التي مزقتها الحرب في تلبية احتياجاتها «العاجلة»- ليس فقط إعادة الإعمار على المدى الطويل في مؤتمر يهدف إلى مساعدة أوكرانيا على التعافي من الحرب الروسية، عندما تنتهي في يوم من الأيام.

وأضاف سكوت ميلر، السفير الأمريكي في سويسرا، جرعة من الاستعجال إلى مؤتمر تعافي أوكرانيا في لوغانو، حيث قدم رئيس الوزراء الأوكراني في اليوم السابق خطة بقيمة 750 مليار دولار لمساعدة بلاده على التعافي الآن- حيثما أمكن- وكذلك في أعقاب الحرب مباشرة وعلى المدى الطويل.

وأشار العديد من الحاضرين إلى أن الجهود من المرجح أن تستغرق سنوات عديدة، وأن إعادة البناء يجب أن تتم على عدة مراحل.

ودعا البعض إلى دعم أوكرانيا على غرار خطة مارشال الأمريكية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية- في إشارة إلى مشروع كبير طويل الأجل.

أهداف بوتين عند غزو أوكرانيا في 24 فبراير:

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