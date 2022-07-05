50 ألف متضرر في سيدني

ذكر مسؤولون، إن مئات المنازل غمرت المياه في وحول أكبر مدينة في أستراليا في حالة طوارئ بسبب الفيضانات التي تسببت في مشاكل لـ50 ألف شخص.

قال مدير خدمة الطوارئ بالولاية آشلي سوليفان، إن فرق الاستجابة للطوارئ أجرت 100 عملية إنقاذ خلال الليل لأشخاص محاصرين في سيارات على طرق غمرتها المياه أو في منازل غمرتها المياه في منطقة سيدني.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام في فيضان السدود وتحطيم الممرات المائية، مما أدى إلى حدوث رابع حالة طوارئ فيضان خلال 16 شهرا في أجزاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.