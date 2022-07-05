شكرا لقرائتكم خبر عن الأبواب مُغلقة.. نادٍ جديد يقف حائلًا أمام رغبة رونالدو في الرحيل عن اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسيطر حالة من الغموض حول مستقبل كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



رونالدو يطالب بالرحيل عن مانشستر يونايتد:

وأكدت تقارير صحفية أن الدولي البرتغالي، يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بسبب رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في النسخة المقبلة.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد:

وكان رونالدو، عاد إلى قلعة الأولاد ترافورد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.

وانضم كريستيانو من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

الموسم الأول لـ رونالدو مع مانشستر يونايتد:

وخاض كريستيانو رونالدو، موسم أول مع مانشستر يونايتد خارج تطلعاته وأهدافه التي كان يسعى لتحقيقها، منذ انضمامه، حيث كان يتطلع لتحقيق البطولات.

وفشل اليونايتد في حسم مقعده في “التوب 4” بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي، ليُحرم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.



وكيل رونالدو يعرضه على تشيلسي:

وفي وقت سابق من الأيام الماضي، أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن وكيل رونالدو، خورخي مينديز، التقى بـ

تود بوهلي مالك نادي تشيلسي الجديد، وعرض خدمات البرتغالي على البلوز.



انضمام رونالدو إلى تشيلسي في يد توخيل:



وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مالك نادي تشيلسي لن يضم أي لاعب سوى بموافقة توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضحت، أن توخيل لم يبدي موافقته حتى الآن على التعاقد مع رونالدو، كما أنه يتطلع للتعاقد مع صفقات لتدعيم خط الدفاع والجناح في الميركاتو الصيفي.

