التحالف السني يطالب بوقف العبث بأمن العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان تحالف السيادة السني في البرلمان العراقي الهجوم الذي شنته مجموعات خارجة عن القانون ضد مكتب النائب في تحالف السيادة رعد الدهلكي في محافظة ديالى(57 كلم شمال شرق بغداد).

وذكر أن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت مكتب النائب الدهلكي رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى في تصرفات عدوانية خطيرة لا تراعي وضع البلد ولا تبشر بشراكة وتوازن ومنطق دولة.

وطالب التحالف السني من القوى السياسية وضع حد لهذه المجاميع المنفلتة التي تحاول مرارا وتكرارا العبث بأمن واستقرار العراق وهذا يتطلب موقفا حازما من السلطات كافة لإيقاف هذه التجاوزات في محافظة ديالى وأن لا تكون هذه المجاميع بديلة عن مؤسسات الدولة والقانون الذي يحتكم إليه الجميع، ودعا التحالف في بيانه إلى تشكيل فريق قانوني لمتابعة الطرق الرسمية لمحاسبة المتورطين وكذلك المقصرين في حماية ممثلي الشعب.

على صعيد آخر، طالب الإطار التنسيقي الشيعي، خلال اجتماع عقده بحضور جميع قياداته في بغداد، من القوى الكردية إلى حسم مرشح الرئاسة العراقية.