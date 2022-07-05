3 دول في احتفالات الجزائر بالاستقلال

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وأشرف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس، على انطلاق الاستعراض العسكري الضخم الذي ينظمه الجيش بمناسبة الاحتفالات الـ60 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.وعلى وقع 60 طلقة من المدفعية، قام الرئيس تبون، رفقة رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، بتفتيش المربعات المشاركة في هذا الاستعراض والتي يناهز عددها المائة مربع، تمثل كافة قوات الجيش الوطني الشعبي.
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