البرهان وآبي أحمد يتفقان على حل سلمي

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وكتب أحمد، بعد الاجتماع، على تويتر «في مشاوراتي مع البرهان، اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من المجالات التعاونية للعمل عليها بشكل سلمي».وأضاف «الروابط المشتركة بيننا تتجاوز أي انقسامات.
وأكدنا التزامانا بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة».
وتصاعدت التوترات بين البلدين نهاية الشهر الماضي بعدما اتهمت القوات المسلحة السودانية الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني بعد اختطافهم.
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