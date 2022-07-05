عشرات القتلى والجرحى في انفجار أبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل وأصيب العشرات من المدنيين في انفجار محل لبيع السلاح بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأكد مصدر محلي أن أكثر من 10 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 20 آخرين، إثر انفجار محل بيع السلاح وسط مديرية لودر، وأدى الانفجار إلى تهدم جزء من العمارة السكنية التي يقع فيها المحل، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أعداد الضحايا.

من جهة أخرى دعت مجموعة الأزمات الدولية الحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم المادي العاجل للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط (صافر) الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة «الحديدة».

وتعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحوالي 60 مليون دولار فقط من أصل 80 مليون دولار لازمة للعملية الأولية وهي نقل النفط إلى سفينة أخرى وهناك حاجة إلى 64 مليون دولار إضافية لاستبدال الناقلة (صافر) على المدى الطويل. وأضافت «إن تسرب النفط من الناقلة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في اليمن ويمكن أن يعقد الجهود لإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضحت المجموعة أن عملية الإنقاذ المنسقة ربما لا تزال ممكنة لكن الوقت قصير للغاية إذ لا تزال الأمم المتحدة التي تفاوضت بشأن خطة عملية في هذا الصدد تعاني نقصا شديدا في الأموال النقدية المتبقية والبالغة 20 مليون دولار على الرغم من الجهود القوية لجمع التبرعات.

إلى ذلك كشفت منظمة الأمم المتحدة للهجرة، عن نزوح أكثر من 40 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام وحتى الثاني من شهر يوليو الجاري. وأوضحت في أحدث تقرير أسبوعي، أنه «منذ بداية عام 2022 وحتى 2 يوليو الجاري رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 7000 أسرة يمثلون (42 ألف فرد) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل».

وقال البيان «إنه وبرغم هذا العدد من النازحين، إلا أن عدد حالات النزوح الجديدة المتعقبة بشكل غير منتظم» انخفض منذ بداية هذا العام. وحول حركة النزوح خلال الأسبوع المنصرم، قالت المنظمة إنها رصدت نزوح نحو 85 أسرة يمنية.

وأوضحت أنه «بين 26 يونيو – 2 يوليو الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 85 أسرة (يمثلون 510 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل».

وأرجعت أسباب النزوح الأخيرة إلى الخوف على سلامتهم والمخاوف الأمنية الناتجة عن النزاع كانت السبب الرئيس لنزوح 54 بالمئة (نحو 46 أسرة) من المجموع، تليها أسباب اقتصادية متعلقة بالصراع، بنسبة 46 في المئة (نحو 39 أسرة)».

النازحون منذ بداية 2022:







42 ألف فرد.



7 آلاف أسرة.



85 أسرة في أسبوع واحد.



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