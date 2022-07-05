شكرا لقرائتكم خبر لافروف: الغرب يعرقل التغطية المحايدة للحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف ونظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيج في العاصمة المنغولية أولان باتور أمس، ونقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستى الروسية.

وأشار إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقال «نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا، متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق».

وأضاف «للأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث في أوكرانيا».