واشنطن إكزامينر: مناصرو الحرس الثوري إرهابيون

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وأكد في مقال نشرته مجلة «واشنطن إكزامينر» أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتين توقعتا أن تمر خطوتهما من دون ملاحظة.لقد غير الوزيران أنتوني بلينكن وأليخاندرو مايوركاس أحكاما في السجل الفيديرالي من أجل السماح لأعضاء في مجموعات إرهابية أو لأعضاء على انخراط معتدل مع هذه المجموعات بالدخول إلى الولايات المتحدة.
وأشار روبين أن خطوة الوزيرين أتت بعدما سأل النائب جيم بنكس وزارة الخارجية عن سبب إعطاء تأشيرة دخول للممثل الإيراني برفيز باراستوي وهو داعم متحمس لسيد الإرهاب الإيراني قاسم سليماني.
بعدها، اعتدى باراستوي على معارض إيراني. عوضا عن تفسير ما هو غير قابل للتفسير، يقوم اثنان من كبار مسؤولي بايدن الأمنيين بما يرقى إلى توجيه إشارة نابية للكونغرس.
والتغييرات المقترحة تتعدى ما ينطبق على رجل واحد.
التمييز بين أولئك الذين يزرعون قنبلة وأولئك الذين يمولون أو يهتفون فرحا للتفجير هو أمر ماكر.
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