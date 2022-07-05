شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا.. حملة مداهمات لمكافحة عصابات تهريب البشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحرك ممثلو الادعاء العام والشرطة ضد عصابات تهريب البشر في مختلف أنحاء أوروبا اليوم الثلاثاء.

وبالإضافة إلى العمليات التي تمت في فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، شنت السلطات الألمانية اليوم حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في عدة ولايات ألمانية لمكافحة عصابات تهريب البشر.

وأعلنت الشرطة في مدينة أوسنابروك أن مئات من أفراد الشرطة شاركوا في الحملة التي تركزت في مدينتي أوسنابروك ولوته.. ومن بين المدن الأخرى التي شملتها الحملة بريمن وشتوتجارت.

ومن المقرر أن يتم تقديم نتائج وخلفية هذه العمليات غدا الأربعاء إلى الوكالة الأوروبية للتعاون في القضاء الجنائي "يوروجست" في لاهاي.

وقد قامت "يوروجست" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" بتنسيق العملية معا.

وفي ألمانيا فقط، شارك 900 شرطي من الشرطة الاتحادية ومقر شرطة أوسنابروك في 36 عملية تفتيش لمنازل وجرى اعتقال 18 شخصا في سكسونيا السفلى وبريمن وشمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبرج.

ويشبه في تورط المعتقلين في عصابة لتهريب البشر والتهريب التجاري للأجانب.