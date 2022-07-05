شكرا لقرائتكم خبر عن قرية فرنسية تحظر استخدام مياه الصنبور.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت قرية جنوبي فرنسا على سكانها تنظيف أسنانهم باستخدام مياه الصنبور، نظرا لتأثيرات الجفاف التى ربما تكون قد حولتها إلى مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأعلنت قرية بارجيمون الواقعة بإقليم كوت دازور عبر موقعها الإلكتروني، أنه ينبغي عدم شرب ماء الصنبور أو استخدامه في تحضير حليب الأطفال أو الأغذية النيئة.

فيما تم إخبار السكان بدلا من ذلك بالحصول على زجاجات مياه من مبنى البلدية، كما تم فرض الحظر لأسباب تتعلق بالصحة العامة.

وأوضحت السلطات المحلية أن المياه يتم توصيلها الآن عن طريق شاحنات، مما قد يؤثر على جودتها.