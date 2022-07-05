شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع أدوات المهنة لـ 125 شابًا يمنياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وَزَّعَ مركزُ الملكِ سلمانَ للإغاثة والأعمال الإنسانية، أدواتِ المهنة لـ125 شابًا ضمن مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش بمحافظة المهرة.

وثَمَّنَ الأمينُ العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر جهودَ مركزِ الملكِ سلمانَ للإغاثة في دعم وتمكين الشباب والفتيات اليمنيين في مختلف المجالات.

يُذْكَرُ أنَّ المشروعَ استهدفَ 125 شابًا في خمس دورات تدريبية شملت التمديداتِ الكهربائيةَ، وصيانةَ كهرباء السيارات، والتكييف والتبريد، وصيانة الجوالات، إضافةً إلى التصوير والمونتاج، وذلك من أصل 1.250 شابًا وشابةً يستهدفهم المشروع في 8 محافظات.