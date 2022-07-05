أول جهاز تعقب من هواوي للحماية من الضياع بمواصفات مميزة

بكين: أصدرت الشركة الصينية العملاقة للهواتف الذكية أول جهاز لمكافحة الضياع. في محاولة لاستكشاف ملحقات الهواتف الذكية بشكل أكبر>

يطلق على هذا الجهاز اسم Huawei Tag Anti-Lost Wizard، وهو يزن 6 جرام ويبلغ سُمكه 5.6 مم. يدعم الجهاز تقنيات البحث في المجال القريب مع صفارة إنذار بقوة 92 ديسيبل كحد أقصى ونافذة منبثقة تنبهك بسرعة إذ قمت بترك أشيائك خلفك.

يدعم Huawei Tag Anti-Lost Wizard أيضًا ميزة مقاومة الغبار والماء مع معيار IP67، بالإضافة إلى اتصال NFC، ويصل عمر بطارية لمدة عام مما يجعل الجهاز مناسبًا للاستخدام على المدى الطويل.

يأتي الجهاز مع سلسلة مفاتيح جلدية اختيارية، ويكلف سعره 69 يوان صيني أي حوالي 10 دولارات لسلسلة المفاتيح الجلدية، و 299 يوان صيني (45 دولارًا تقريبًا) لمجموعة مكونة من أربع قطع، و 99 يوان صيني (15 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) لوحدة واحدة.

سيتم تقديم جهاز التعقب الجديد من هواوي رسميًا في 30 يوليو.

يوفر معالج Huawei Tag Anti-Lost وظائف رائعة مع اكتشاف الأشياء لمسافات طويل ، والموقع البعيد عبر شبكة “find” من Huawei ، وتحديد المواقع عبر مئات الملايين من أجهزة Huawei.

كما يسمح بالإبلاغ المشفر عن بيانات الموقع، ويمكن أن يكون مجهولاً في كلا الاتجاهين ويتضمن وظيفة تذكير أمان طويلة المدى لعلامات Huawei غير المعروفة لردع التتبع.